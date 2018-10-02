С сегодняшнего дня повысились минимальные цены на весь алкоголь

Источник: Українські новини

Сегодня, 2 октября, постановление Кабинета министров о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки от 5 сентября 2018 года №748 вступило в силу.

В частности минимальные розничные цены на водку повышены на 12,4%, или на 9,85 гривен до 89,4 гривен/бутылка емкостью 0,5 л.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривен до 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривен до 447 гривен.

Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.

Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 л повышена с 79,55 гривен до 89,4 гривен.

На коньяк "трехзвездочный" минимальные розничные цены, исходя из таких расчетов, составят 128,3 гривен (рост цены на 7,4%), "четырехзвездочный" - 139,3 (рост на 8%) гривен и "пятизвездочный" - 151,7 гривен (рост на 9,5%) за бутылку 0,5 литра.

Минимальные оптово-отпускные цены на виски, ром, джин повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 12,2%, или на 74 гривны до 682 гривны, розничные - на 12%, или на 96 гривен до 895 гривен.

Повышены также цены на вина виноградные с 37 гривен до 42 гривен, крепленые вина и вермуты - с 45 до 49 гривен, игристые вина - с 79,19 до 89 гривен.

Кроме того, минимальные цены на сидр, пери (без добавления спирта), напитки брожения, полученные в результате природного брожения фруктовых и ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% установлены на уровне 29,8 гривен (ранее были на уровне 28,47 гривен).

Данное постановление Кабмина вступает в силу через 10 дней со дня опубликования.

Согласно пояснительной записке, произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки в связи с подорожанием компонентов производства: цены на спирт, тару, комплектующие.