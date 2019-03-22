С середины апреля украинцы смогут въезжать в Таиланд без виз на месяц

Источник: Українські новини

Безвизовый режим между Украиной и Таиландом вступит в силу с 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра посольства Таиланда в Украине.

"С этого дня граждане Украины имеют право въезжать и находиться на территории королевства без визы 30 дней с даты каждого въезда, при этом возможно продлить срок пребывания в Таиланде однократно в 30-дневный период, обратившись в тайскую миграционную службу", - сказано в сообщении.

Посольство также подчеркнуло, что полученные ранее туристические визы будут оставаться действительными до окончания срока их действия.

При прохождении контроля на пунктах пропуска граждане должны быть готовы по требованию уполномоченного лица предъявить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, действительный в течение не менее 6 месяцев с предполагаемой даты въезда в Таиланд, обратный билет, подтверждение наличия финансового обеспечения и бронирование гостиницы.

Посольство отметило, что за нарушение миграционных правил Таиланда взимается штраф в размере 500 тайских бат (около 16 долларов) за каждый день после окончания срока действия разрешения на пребывание, но не более 20 000 бат (примерно 640 долларов).