Саакашвили готовится к возвращению в Украину

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину", – сказал политик в эфире NewsOne в пятницу, 30 марта.

Саакашвили также рассказал, что сейчас ездит по Европе и проводит встречи.

"У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры, и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине", – сообщил политик.