Саакашвили готовы принять в Нидерландах

Источник: Корреспондент.net

Нидерланды готовы принять лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили, если он покинет Украину. Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра.

"Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", - пояснил Зейлстра.

Как известно, женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Руловс, у них двое детей.

Нидерландские чиновники сообщили журналистам, что "адвокат Саакашвили направлял в службу иммиграции и натурализации запрос о возможности семейного воссоединения с женой (...) в Нидерландах". По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны "определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство".

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.