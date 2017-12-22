Саакашвили готовы принять в Нидерландах
Источник: Корреспондент.net
Нидерланды готовы принять лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили, если он покинет Украину. Об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра.
"Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", - пояснил Зейлстра.
Как известно, женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Руловс, у них двое детей.
Нидерландские чиновники сообщили журналистам, что "адвокат Саакашвили направлял в службу иммиграции и натурализации запрос о возможности семейного воссоединения с женой (...) в Нидерландах". По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны "определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство".
Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.