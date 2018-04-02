02.04.2018
Саакашвили хочет вернуться в Украину: адвокаты подали иск в суд
Источник: Українські новини
Защита бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили просит Львовский окружной административный суд отменить запрет на его въезд в Украину.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Рух нових сил".
"С целью защиты прав Михаила Саакашвили адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Мостиского пограничного отряда о запрете въезда Саакашвили в Украину на три года", - сказано в нем.
Согласно сообщению, защита Саакашвили считает, что постановление было принято с нарушениями Инструкции о принятии решений о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства, и нарушает права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека.
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