Саакашвили: Луценко готовится меня арестовать

Он подчеркнул, что в таких случаях проще повлиять на освобождение политзаключенного

Чубаров призвал украинских политзаключенных не поддаваться на уговоры и шантаж со стороны РФ

В октябре-ноябре 1937 года здесь казнили более 1100 человек, почти 200 из них – украинцы

Если гражданин идет в банк проводить операцию на сумму свыше 150 тысяч грн, его могут попросить предоставить ряд документов

Сколько будет стоить проезд по качественному автобану для украинцев и готовы ли иностранные инвесторы вкладывать деньги в отечественную инфраструктуру?

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал Саакашвили.

Бывший одесский губернатор и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Генпрокуратура готовит документы для его ареста.

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