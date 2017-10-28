28.10.2017
Саакашвили: Луценко готовится меня арестовать
Источник: КорреспонденТ.net
Бывший одесский губернатор и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили выразил уверенность, что Генпрокуратура готовит документы для его ареста.
"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", - написал Саакашвили.
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