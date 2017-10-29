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29.10.2017

Саакашвили: Мы не можем вечно стоять под Радой

Источник: КорреспонденТ.net

Митингующие возле Верховной Рады должны найти более действенные формы протеста против нынешней власти. Об этом заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на сегодняшнем вече у здания парламента.

Саакашвили призвал людей заполнить опросный лист с расширенным списком требований к Петру Порошенко, среди возможных пунктов которого – принятие закона об импичменте, досрочные выборы президента и Верховной Рады.

"7 ноября даю последний раз им (власти – ред.) принять наши требования", – заявил Саакашвили и добавил, что "мы не можем здесь стоять вечно".

"Нас должно быть в сто раз больше, и мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание у них под окнами", – отметил политик.

Также Саакашвили заявил, что уже обжаловал в суде указ Порошенко о лишении его гражданства.

Издание отмечает, что сейчас возле Верховной Рады собрались около тысячи человек.

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