13.02.2018
Саакашвили намерен находиться в Европе в ближайшие недели
Источник: Українські новини
Бывший Президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили намерен находиться в Европе в ближайшие недели. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).
"В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции", - сказал он.
В ближайшие дни политик планирует встретиться со своей семьей в Нидерландах, после чего - заниматься политикой в Европе.
Он не намерен просить политическое убежище в Польше.
По мнению Саакашвили, Польша может в любой момент потребовать его реадмиссии в Украину.
Новости раздела
Украина
13.02.2018
В Украине сократилось поголовье коров и свиней
За год в стране стабильно уменьшалось количество всех видов сельскохозяйственных животных. Прирост наблюдался только в поголовье птицы.
Украина
13.02.2018
Суд признал Розенблата потерпевшим
В деле о задержании Борислава Розенблата сотрудниками НАБУ на борту самолета, суд принял сторону нардепа и признал его пострадавшим.
Украина
13.02.2018
Языковой вопрос: Венгрия выдвинула условия Украине
Венгрия планирует и дальше использовать право вето страны в НАТО, как "единственный инструмент давления на Украину, заявил глава МИД Петер Сийярто.
Украина
13.02.2018
В компании утверждают, что в последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, а с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%.
В компании утверждают, что в последний раз повышали тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году, а с тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%.
Украина
13.02.2018
Суд арестовал экс-прокурора Суса
Дмитрия Суса подозревают в завладении чужим имуществом во время проведения обысков. На время расследования суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу без возможности внести залог.
Украина
13.02.2018
Удар по Украине. Запад о депортации Саакашвили
Украинские эксперты спорят о законности мер против политика и судьбе уголовных дел, а западные аналитики говорят, что эта история ударит по украинскому имиджу.
Украина
13.02.2018
В Украине запретили книгу скандальной Поклонской и еще 134 российских издания
Кроме 135 российских книг, в перечень внесены 2 издания из оккупированных территорий Донбасса
Украина
13.02.2018
Венгрия будет блокировать комиссию "Украина - НАТО" до согласования норм украинского закона об образовании
Венгрия настаивает на согласовании языковых норм украинского закона об образовании с венгерским нацменьшинством.
Украина
12.02.2018
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить цены
Мобильный оператор Lifecell с 15 февраля повышает тарифы на свои услуги.
Украина
12.02.2018
Украина может попасть в европейский "черный список" офшоров: названа причина
Евросоюз может включить Украину в "черный список" налоговых убежищ из-за промедления с подписанием Многосторонней конвенции по плану действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).
Украина
12.02.2018
Польский премьер поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером
Матеуш Моравецкий сравнил Хмельнитчину с Холокостом
Украина
12.02.2018
На Киевскую таможню давят, пытаясь вернуть "серые" схемы, – Тупальский
Исполняющий обязанности начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Тупальский заявляет, что на руководство Киевской таможни оказывается давление с целью возврата "серых" схем.
Украина
12.02.2018
Польша приняла Михаила Саакашвили по реадмиссии
Польские власти удовлетворили просьбу Киева о реадмиссии Саакашвили. Сам политик пообещал своим сторонникам продолжить борьбу до полной победы над существующим режимом в Киеве.
Украина
11.02.2018
У сторонников Саакашвили украли "столб позора"
Сторонники Саакашвили провели акцию под резиденцией Порошенко
Украина
11.02.2018
Масленица-2018: как приготовить заварные и шоколадные блины
Приближается Масленица
Украина
11.02.2018
Украинские пчелы будут спасать канадских, - посол
Карпатские пчелы из Украины помогут спасать канадских
Украина
11.02.2018
В Донецке обстреляли фильтровальную станцию
В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения. Персонал станции во время обстрела прятался в бомбоубежище.
Украина
11.02.2018
Киев ответил Лаврову на "слом минских соглашений"
В МИД Украины ответили на заявление Лаврова, назвав "сломом" минских договоренностей неисполнение Россией своих обязательств и продолжение агрессии.
Украина
10.02.2018
МВФ оценил масштабы теневой экономики в Украине: названы цифры
МВФ оценил средний уровень теневой экономики Украины с 1991 по 2015 год в 44,8%, тогда как в 2015 он составлял 42,9%.
Украина
10.02.2018
Киев занялся иностранными "ворами в законе"
Национальная полиция Украины совместно с Государственной пограничной службой и Государственной миграционной службой начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант".
Украина
10.02.2018
В Польше надеются на разрешение конфликта с Киевом
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован. В частности, речь идет о поправках к "бандеровскому закону".
Украина
10.02.2018
В Киеве мужчину ударили ножом в сердце за замечание в очереди на маршрутку
На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты