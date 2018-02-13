Саакашвили намерен находиться в Европе в ближайшие недели

Источник: Українські новини

Бывший Президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили намерен находиться в Европе в ближайшие недели. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).

"В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции", - сказал он.

В ближайшие дни политик планирует встретиться со своей семьей в Нидерландах, после чего - заниматься политикой в Европе.

Он не намерен просить политическое убежище в Польше.

По мнению Саакашвили, Польша может в любой момент потребовать его реадмиссии в Украину.