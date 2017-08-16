Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

Источник: КорреспонденТ.net

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook в среду, 16 августа.

Саакашвили подчеркнул, что вернется в Украину легально и силовикам не надо усиленно досматривать транспорт, чтобы он не смог проехать в страну тайно. "Я не собираюсь в багажнике ехать", – отметил он.

Саакашвили добавил, что в Украине он будет защищать свои права в суде, уточнив, что почти все его вещи находятся в Киеве.

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше", – заявил он.