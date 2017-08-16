16.08.2017
Саакашвили назвал дату возвращения в Украину
Источник: КорреспонденТ.net
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о том, что вернется в Украину 10 сентября через таможенный пункт Краковец. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в Facebook в среду, 16 августа.
Саакашвили подчеркнул, что вернется в Украину легально и силовикам не надо усиленно досматривать транспорт, чтобы он не смог проехать в страну тайно. "Я не собираюсь в багажнике ехать", – отметил он.
Саакашвили добавил, что в Украине он будет защищать свои права в суде, уточнив, что почти все его вещи находятся в Киеве.
"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше", – заявил он.
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