Саакашвили обвинил Украину и Грузию в сговоре

Источник: КорреспонденТ.net

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили заявил, что грузинские власти при содействии Украины готовят ему обвинение в попытке государственного переворота. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября", - пишит политик.

Новое обвинение Саакашвили объясняет необходимостью юридического основания для его задержания с целью экстрадации при пересечении границы.

"Дело в том, что обвинения в растрате госсредств, в виде закупки похоронных венков и приема иностранных делегаций по украинскому УПК не тянут на арест с целью экстрадиции, а Порошенко и ГПУ Украины по его поручению нужны юридические основания для моего задержания после пересечения границы. Они уже поняли, что границу я нарушать не собираюсь", - написал Саакашвили.

По его мнению, ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел против него.

О лишении Саакашвили гражданства Украины стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он не указал заочный арест в Грузии.

СМИ узнали, что украинские власти известили США и другие страны, что все паспорта Саакашвили аннулированы.

Однако после лишения всех паспортов Саакашвили побывал в нескольких европейских странах, где, по его словам, ему предлагали гражданство, но он отказался.