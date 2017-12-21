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21.12.2017

Саакашвили объяснил ситуацию с нидерландской визой

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ему не нужна виза Нидерландов, поскольку у него есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, передает NewsOne.

"Мне не нужна голландская виза. Я все эти месяцы пока я в Украине — я уже был на Западе, в любой момент мог выехать в любую европейскую страну. У меня есть предложение о гражданстве - не визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть приглашения на работу в Америку и в несколько стран Европы. Эта проблема у меня не стоит", — заявил Саакашвили, отметив, что у него есть автоматическое право на гражданство Нидерландов, поскольку его жена оттуда.

При этом политик не подтвердил и не опроверг слова журналиста о наличии у него нидерландской визы, а перевел разговор на наличие паспорта.

"У меня нет заграничного, у меня нет ни одного полноценного паспорта. Если б у меня был украинский паспорт — его спокойно признавали бы в Европе. Любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет", —добавил Саакашвили.

 

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