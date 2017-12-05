Саакашвили объявили в розыск
Источник: Корреспондент.net
Генеральная прокуратура передала главе Национальной полиции Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.
"Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергея Князева Постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ", - написал он.
Позже, спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что Национальная полиция начала розыск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передают Украинские новости.
"Мы приступили к выполнению поручения, которое получили от Генпрокуратуры", - сказал он.
Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.