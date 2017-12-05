Саакашвили объявили в розыск

Источник: Корреспондент.net

Генеральная прокуратура передала главе Национальной полиции Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил у себя в Facebook.

"Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергея Князева Постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ", - написал он.

Позже, спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что Национальная полиция начала розыск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передают Украинские новости.

"Мы приступили к выполнению поручения, которое получили от Генпрокуратуры", - сказал он.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.