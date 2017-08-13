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13.08.2017

Саакашвили: Очищу Украину от молдавских олигархов

Источник: КорреспонденТ.net

Михаил Саакашвили заявил, что в его ближайшие планы входит освобождение Украины от "молдавских и донецких олигархов". Об этом экс-глава Одесской области написал в Facebook, комментируя вчерашнюю историю с розыгрышем пранкера Лексуса, который от имени Арсена Авакова якобы позвонил грузинскому министру внутренних дел Георгию Мгебришвили. 

Лексус утверждает, что говорил с Мгебришвили, представившись Аваковым, и рассказал, что в Украину прибывает Саакашвили и Киев готов его выдать Тбилиси. Мгебришвили, по словам пранкера, ответил, чтобы Саакашвили не высылали в Грузию.

Само МВД Грузии опровергло факт этого разговора.

Сегодня Саакашвили, комментируя эту историю, отметил, что президент Грузии Бидзина Иванишвили боится его приезда в Грузию, так как грузины выйдут на улицы и сметут власть, как только Саакашвили появится в Тбилиси.

"Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов", - написал Саакашвили.


 

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