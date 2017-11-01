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01.11.2017

Саакашвили отказали в статусе беженца

Источник: КорреспонденТ.net

Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. 

Как отмечается в сообщении ГМС от 01.11.2017 года, Саакашвили отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем в связи с "отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, и недоказанности угрозы жизни или свободе в стране происхождения из-за опасений применения к Вам смертной казни или пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания".

Оригинал документа Саакашвили получил на руки.

 

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