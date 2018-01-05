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05.01.2018

Саакашвили перенес свой визит в прокуратуру для дачи пояснений в рамках экстрадиционной проверки

Источник: Українські новини

Бывший Президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили не явился 27 декабря 2017 года в прокуратуру Киева для дачи пояснений в рамках экстрадиционной проверки.

Об этом в Facebook написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передают Українські Новини.

"С целью полноты проведения экстрадиционной проверки и выяснения всех обстоятельств, предусмотренных ст. 589 УПК и международными договорами, которые могут стать основанием для отказа в выдаче указанного лица (Саакашвили) другому государству, 27 декабря 2017 года Саакашвили был приглашен в прокуратуру Киева для предоставления соответствующих объяснений", - написал он.

По его словам, по просьбе стороны защиты Саакашвили прокуратура перенесла дачу им объяснений.

В рамках экстрадиционной проверки прокуратура Киева направила запросы в органы государственной власти Украины.

Заключение, составленное по результатам экстрадиционной проверки, будет предоставлено Министерству юстиции для принятия окончательного решения.

Лысенко уточнил, что согласно Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, выдача лица осуществляется при условии совершения им преступления, за которое по законодательству стороны, которая требует выдачи, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Саакашвили считает незаконным решение Тбилисского городского суда в Грузии, которым он приговорен к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

В пятницу суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии.

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