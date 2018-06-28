Саакашвили получил тюремный срок в Грузии
Источник: Корреспондент.net
Городской суд Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы.
По этому уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.
Гелашвили заявлял, что его избиение было лично организовано Саакашвили, которого он в 2005 году публично обвинил в аморальных поступках и захвате его недвижимости. Одним из главных свидетелей обвинения в суде стала бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.
Экс-президент Саакашвили ранее был осужден грузинским судом по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Против бывшего президента Грузии в судах рассматриваются еще два дела, касающихся растраты госсредств и превышения полномочий.