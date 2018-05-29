Саакашвили пытается добиться санкций против Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека из-за лишения его украинского гражданства. Об этом он заявил во вторник, 29 мая, на пресс-конференции в Гааге, которую он провел вместе со своим адвокатом Джефри Робертсоном.

Видео конференции Саакашвили выложил на своей странице в Facebook.

Также экс-президент Грузии заявил, что ведет переговоры с нидерландскими депутатами о введении персональных санкций против президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко, нардепа Александра Грановского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

В свою очередь адвокат Робертсон заявил, что гонения на Саакашвили возникли из-за его борьбы с олигархами, которые влияют на президента и СМИ.

"К сожалению, хотя в Страсбурге очень хорошие суды, но обращаться к международным конвенциям можно только после исчерпания всех национальных средств защиты. А в Украине не существует прецедентов по защите прав человека от произвола президента или правительства", - отметил Робертсон.

Отметим, что во время пресс-конференции Саакашвили выглядел заметно похудевшим, а на его руке был замечен так называемый браслет Шамбала, который, якобы приносит своему хозяину удачу.