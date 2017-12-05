Саакашвили собирается завтра добровольно явиться на допрос

Источник: Українські новини

Бывший Президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили находится в палатке под Верховной Радой и не намерен скрываться от правоохранителей. Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Дарина Чиж.

"Он сейчас в палатке под Радой, рядом со мной", - сказала она.

По ее словам, Саакашвили не намерен скрываться от правоохранителей и завтра планирует добровольно явиться на допрос.