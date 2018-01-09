09.01.2018
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
Источник: Українські новини
Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января.Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-секретаря политика Татьяну Баграновскую.
"21 января в воскресенье состоится марш", – сказала она, не уточнив время начала шествия.
Баграновская также добавила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады пока не будут.
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