Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января

Источник: Українські новини

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января.Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-секретаря политика Татьяну Баграновскую.

"21 января в воскресенье состоится марш", – сказала она, не уточнив время начала шествия.

Баграновская также добавила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады пока не будут.