Саакашвили выступил с громким заявлением о планах Порошенко по его аресту

Источник: Апостроф

Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение генеральному прокурору Юрию Луценко и СБУ арестовать лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили до 3 декабря за попытку совершения государственного переворота.

Об этом сообщил сам Саакашвили на пресс-конференции, которая транслировалась в социальной сети Facebook.

"Президент Порошенко окончательно пересек красную линию – дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота. Они в течение следующих двух–трех дней, до 3 декабря, должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации", – подчеркнул политик. Ранее известный украинский журналист Виталий Портников рассказал в комментарии "Апострофу", что политическое будущее у лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили есть именно в Грузии, а не в Украине.