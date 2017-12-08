08.12.2017
Саакашвили задержали правоохранители
Источник: 112.ua
Правоохранители задержали экс-губернатора Одесской обл. Михеила Саакашвили. Об этом сообщил его соратник Давид Сакварелидзе в Facebook.
"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова", - написал Савкарелидзе.
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