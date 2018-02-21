Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

Источник: Українські новини

Государственная пограничная служба запретила въезд бывшему Президенту Грузии, лидеру партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили в Украину на 3 года. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Здесь сказано, что начальник Мостисского пограничного отряда запретил мне въезд в Украину на три года", - написал он.

Также Саакашвили опубликовал фотокопию ответа Госпогранслужбы на адвокатский запрос, согласно которому начальник Мостисского пограничного отряда принял решение запретить Саакашвили въезд в Украину на 3 года до 13 февраля 2021 года.