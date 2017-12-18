Саакашвили запустил вопрос турбулентности: эксперт указал на ряд важных последствий для Украины

Источник: Апостроф

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили своим возвращением в Украину запустил процесс политической турбулентности и создал оппозиционную ("антипорошенковскую") площадку в виде палаточного городка перед парламентом.

Об этом заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

По его словам, последние события (неудачная попытка ареста Саакашвили) указывают, что источником возникновения политической дестабилизации являются не экс-президент Грузии и его сторонники, а непродуманные и безграмотные действия власти в отношении него.

"Ситуация вокруг Саакашвили имеет несколько важных общих последствий: снижение авторитета президента, ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины, - ред.) и СБУ (Службы безопасности Украины - ред.); увеличение усталости и недоверия к власти со стороны украинского общества; усиление конкуренции между группами влияния во власти (БПП и НФ); актуализация вопроса досрочных выборов; активизация вопроса создания антипорошенковского движения вокруг Саакашвили и объединения оппозиции; снижение доверия к украинской власти со стороны США и ЕС (особенно на фоне войны ГПУ против НАБУ); повышение внимания к Саакашвили и небольшой рост его поддержки в украинском обществе", - отметил Петренко.

Эксперт подчеркнул, что в 2018 году при возникновении болезненного вопроса, способного получить отклик среди населения, так называемый "Михо-майдан" может стать базой объединения недовольных, что может привести к значительным политическим изменениям.