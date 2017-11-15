15.11.2017
Саакашвили заявил, что из Украины выдворили его сторонника
Источник: Корреспондент.net
Из Украины выдворили сотрудника грузинской телекомпании Тамаза Шавшишвили, который был сторонником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Тамаз Шавшишвили журналист грузинской телекомпании Рустави-2, который был командирован освещать деятельность Саакашвили, отменили вид на жительство и он должен немедленно покинуть территорию Украины как "угроза безопасности страны", – написал Саакашвили.
Он также опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы, согласно которому вид на жительство Шавшишвили отменили.
Ранее СМИ Шавшишвили называли личным фотографом и видеооператором Саакашвили.
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