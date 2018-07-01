Саакашвили заявил, что осенью вернется в Грузию

Источник: 112.ua

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию до президентских выборов, которые состоятся осенью.

"Я вернусь, думаю, до президентских выборов этой осени, которые Иванишвили (нынешний президент Грузии — ред.), я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет", — сказал Саакашвили.

Он также заявил, что президент Украины Петр Порошенко "уговаривал" грузинскую власть забрать Саакашвили в тюрьму.

"Я вернусь в Грузию. Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", — добавил политик.

В то же Время Саакашвили заявил, что не намерен баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Напомним, сейчас он живет в Нидерландах.