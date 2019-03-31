Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского на выборах

Источник: Українські новини

Бывший Президент Грузии, председатель политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили поддерживает кандидата в Президенты продюсера и шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Владимир Зеленский - следующий Президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!" - написал Саакашвили.