Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Саакашвили также заявил, что Украине нужна смена власти, и он готов возглавить новое правительство.

Что именно подразумевается под "народным импичментом", политик не пояснил. Он лишь назвал 3 декабря "часом икс" для Украины и сообщил, что в течение двух недель в каждом регионе будут работать "информационные центры", а он сам планирует "ездить по стране, поднимать людей". Саакашвили намерен общаться с украинцами "мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и кандидатами на конкретные должности". Тем не менее, на митинге план оглашен не был.

Акции с участием Саакашвили в Киеве проходят регулярно с тех пор, как в октябре его сторонники, а также представители других политических сил воздвигли перед Верховной радой палаточный городок. Изначально активисты требовали создания антикоррупционного суда, избрания депутатов парламента по открытым партийным спискам, а также отмены депутатской неприкосновенности.