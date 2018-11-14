Самая выгодная покупка. Китай о двигателях Украины

Источник: Корреспондент.net

Китайские СМИ положительно отозвались об украинских двигателях, представленных на авиасалоне в Чжухае на прошлой неделе.

Издание Гуаньча, авторами статьей которого являются китайские ученые и исследователи, рассказала о том, как двигатели, производимые компанией Мотор Сич, положительно повлияют на развитие авиапромышленности Китая.

В США осуждали Украину за сотрудничество с Китаем в этой сфере, называя его "ударом в спину".

Китай учится у Мотор Сич

6 ноября Китай впервые показал испытательный образец истребителя с векторным управлением J-10В собственного производства.

"Он выполнил фигуры высшего пилотажа, доказав успешное освоение Китаем технологий, связанных с двигателями на векторном управлении и стремительное продвижение в сфере авиационных двигателей", - отмечает издание.

Речь идет о двигателях, которые выпускает украинская компания Мотор Сич. В материале "Д-436 - самое выгодное приобритение Китая" она называется "знаменитой компанией".

"Учитывая опыт, накопленный данной компанией, Китаю есть чему у нее поучиться", - отмечает автор.

На выставке были представлены четыре авиадвигателя: турбовентиляторные двигатели АИ-25ТЛК с малой степенью двухконтурности, вертолетные двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В, турбовентиляторный двигатель Д-436-148ФМ, а также турбовинтовые двигатели МС-500В-C.

Самым значимым среди этих двигателей является "ничем не примечательный с виду" турбовентиляторный двигатель Д-436-148ФМ, используемый в гражданских самолетах.

Особенности этого трехкаскадного двигателя эффективно сокращают потребление топлива, а, следовательно, повышают его эксплуатационные характеристики. Подобные двигатели также производятся английской компанией Rolls-Royce.

Овладение китайской авиационной промышленностью технологиями, связанными с двигателем Д-436 может принести немало плюсов, отмечается в статье.

К примеру, он может заменить американский CF34-10A, произведенный компанией General Electric, в китайских региональных пассажирских самолетах ARJ-21.

Также, при разработке военного образца лучшей альтернативы, чем Д-436 Китаю не найти, говорится в статье. Д-436 значительно превосходит своего конкурента по весу, расходу топлива и тяговооруженности.

Этот двигатель также может стать альтернативной силовой установкой для широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, совместно разрабатываемого Россией и Китаем.

По словам представителя компании Тянцзяо, занимающаяся инвестициями в авиастроительной сфере, четыре представленных двигателя могут производиться в Китае.

"Есть надежда, что для сферы производства авиационных двигателей это станет такой же хорошей возможностью, как внедрение украинского газотурбинного двигателя ГТД 25000, что позволит восполнить пробелы в области производства трехвальных, тяжелых турбовальных и винтовентиляторных двигателей и способствовать бурному развитию данной отрасли", - подводит итог автор статьи.

Удар в спину США

Реактивные двигатели были главной слабостью китайской авиационной промышленности как минимум десятилетие, отмечает Washington Times.

Летом этого года Китай поставил на вооружение один авианосец и планирует пополнить свой арсенал еще как минимум тремя в процессе масштабного усиления своих военных возможностей.

На будут работать учебно-боевые самолеты JL-10, с помощью которых пилоты военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР будут учиться приземляться на его борту.

Как отмечала тогда газета China Daily, первые 12 самолетов оснащены двигателями украинского производства.

15 августа критики призвали администрацию президента США Дональда Трампа надавить на Украину и заставить прекратить продажу авиадвигателей Китаю - так же, как и других товаров военного назначения.

Бывший советник комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт подчеркнул, что Украина помогает Китаю решить многолетние проблемы.

"Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами", - подчеркнул он.

Информация о том, что Китай начинает использовать JL-10 с украинскими двигателями, появилась как раз тогда, когда Пентагон объявил о передаче военной помощи для Вооруженных сил Украины на 200 миллионов долларов.

"В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой - бьют американские военно-морские силы ножом в спину", - сказал Триплетт.

Вторая причина для Вашингтона надавить на Киев заключается в том, что впервые за много десятилетий правительство США признало Китай стратегическим соперником, отмечает WT.

Cоглашение о поставке двигателей для JL-10 было заключено с украинской компанией Мотор Сич в 2016 году. Тогда же состоялась поставка первых 20 двигателей, хотя всего, согласно договоренностям, их должно быть 250. За это Китай заплатит 380 миллионов долларов, пишет газета.

Позже в Мотор Сич ответили, что критика связана с "лоббированием интересов российских производителей".

Это долгожданная помощь военно-промышленному комплексу России. Такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции", - говорится в заявлении Мотор Сич.

Отказ от рынка сбыта в Китае не повлияет на боеспособность китайских ВВС, но приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов с Мотор Сич, отмечается в сообщении.

Украинское оружие для Китая

Китай остается одним из главных покупателей украинского оружия. Кроме двигателей для тренировочных самолетов, Киев продал Пекину 50 дизельных двигателей для танков, а также газовые турбины для эскадронних миноносцев Luyang-2 и Luyang-3.

В 2009 году Китай купил два украинских малых десантных корабля на воздушной подушке класса Зубр. Их поставка состоялась незадолго до начала вторжения России в Украину и аннексии Крыма, отмечает Washington Times.

Еще два таких корабля будут построены на территории Китая под наблюдением украинских специалистов.

В 2016 году Пекин также заплатил 45 миллионов долларов Укроборонпрому за три самолета-заправщика ИЛ-78М.