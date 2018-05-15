Сами себя накажут. В России придумали контрсанкции

Источник: Корреспондент.net

Россия наконец-то нашла ответ на ужесточение американских санкций, которое произошло еще в апреле.

Госдума в первом чтении поддержала два проекта – о противодействии американским санкциям и об ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

Проголосовали российские депутаты, естественно, единогласно.

О чем идет речь в этих законах, разбирался Корреспондент.net.

Высекут себя?

Законопроект “О мерах противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств” внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга.

В первоначальной редакции, которая была вынесена на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В этот список, в частности, попали лекарства и медицинская техника.

В связи с этим благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.

Теперь думают конкретные сферы, которые подпадают под запрет в законе не указывать. Изначально там был запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, еды, алкоголя, табака, лекарств. Также были запрет иностранных рейтинговых агентств, запрет на госзакупки ПО, запрет на участие иностранцев в приватизации и найм иностранцев на работу.

Депутаты говорят, что такие меры помогут наладить связи с государствами, которые не поддерживают политику США в отношении России.

Но не все эксперты с этим согласны. “Мы убиваем собственную экономику, которая в каких-то областях является импортной, сами себе перерубаем прибыль. Честно говоря, не понимаю мысль, которая за этим стоит, и для чего это делается. Напугать Запад этими санкциями? Наша Моська и этот Слон, который называется мировая экономика, никак они не пострадают от того, что мы перестанем им что-то поставлять. Для внутреннего пользования – действительно это выглядит садомазохизмом. Давайте попробуем, как наше население, мы его, конечно, уговариваем через нашу пропаганду, что это все ради него делается, мы защищаем наш рынок и так далее, а с другой стороны, у нас доходы падают четвертый год подряд”, - считает доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Уголовная ответственность

Поправки в Уголовный кодекс за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.

Это по сути санкции против российских же граждан. Ответственность грозит тем, кто откажется сотрудничать с российскими гражданами или подконтрольными им компаниями, исполняя тем самым санкции, направленные против российских граждан. В законопроекте уточняется, что отказываться нельзя от совершения «обычных хозяйственных операций и сделок».

То есть, например, если какая-нибудь компания Дерипаски, которая находится под американскими санкциями, хочет открыть счет в российском банке, а банк отказывается это делать, и есть основания полагать, что это связано с санкциями, то тут можно усмотреть состав уголовного преступления.

Также запрещается российским гражданам всякое умышленное действие, которое как-то может способствовать введению санкций против российских граждан или подконтрольных им организаций. В проекте говорится, что речь идет, в том числе о «предоставлении рекомендаций и передаче сведений».

Например, оппозиционер Алексей Навальный в интервью The Financial Times заявлял: «Можно внести в санкционный список около тысячи человек, которым будет запрещен въезд в западные страны». В частности, он предлагал ввести санкции против Геннадия Тимченко, главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, на тот момент президента РЖД Владимира Якунина, банкира Юрия Ковальчука. Позже их действительно внесли в санкционные списки, но неизвестно, насколько на это повлияло интервью Навального. После того, как закон примут, подобное интервью может стать поводом для уголовного дела.

Российский политолог Андрей Зубов считает, что такой закон бьет в первую очередь по российской властной верхушке. “Никто в мире не забыл, что санкции введены за аннексию Крыма, за неисполнение Минских соглашений, за убийство Магнитского, за потворство и всецелую поддержку режимы Асада в Сирии, за тайную поддержку ядерных программ Ирана и Северной Кореи, за хакерские попытки вмешательства в президентские и парламентские выборы и референдумы по всему миру. Все это делалось по решению главы режима РФ Путина при полном содействии всех тех лиц, которые инициировали нынешний законопроект. Так что закон этот в первую очередь бьет по ним. Это они навлекли на Россию санкции, остановившие развитие экономики, обваливающие рубль, побуждающие людей к бегству из "осажденной крепости"”, - считает политолог.

По его мнению, такой закон еще понадобится в будущем, для того, чтобы судить представителей нынешнего российского политического режима.

“Те, кто своими безумными, авантюристическими, совершенно непрофессиональными действиями навлекли на Россию санкции, должны будут заплатить положенные ими самими штрафы и сесть в тюрьму, на ими самими определенные сроки. Унтер-офицерская вдова собирается поработать в области законотворчества”, - констатировал он.