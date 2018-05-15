Найти

15.05.2018

Сами себя накажут. В России придумали контрсанкции

Источник: Корреспондент.net

Россия наконец-то нашла ответ на ужесточение американских санкций, которое произошло еще в апреле.

Госдума в первом чтении поддержала два проекта – о противодействии американским санкциям и об ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

Проголосовали российские депутаты, естественно, единогласно.

О чем идет речь в этих законах, разбирался Корреспондент.net.

Высекут себя?

Законопроект “О мерах противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств” внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга.

В первоначальной редакции, которая была вынесена на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В этот список, в частности, попали лекарства и медицинская техника.

В связи с этим благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров. 

Теперь думают конкретные сферы, которые подпадают под запрет в законе не указывать. Изначально там был запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, еды, алкоголя, табака, лекарств. Также были запрет иностранных рейтинговых агентств, запрет на госзакупки ПО, запрет на участие иностранцев в приватизации и найм иностранцев на работу.

Депутаты говорят, что такие меры помогут наладить связи с государствами, которые не поддерживают политику США в отношении России.

Но не все эксперты с этим согласны. “Мы убиваем собственную экономику, которая в каких-то областях является импортной, сами себе перерубаем прибыль. Честно говоря, не понимаю мысль, которая за этим стоит, и для чего это делается. Напугать Запад этими санкциями? Наша Моська и этот Слон, который называется мировая экономика, никак они не пострадают от того, что мы перестанем им что-то поставлять. Для внутреннего пользования – действительно это выглядит садомазохизмом. Давайте попробуем, как наше население, мы его, конечно, уговариваем через нашу пропаганду, что это все ради него делается, мы защищаем наш рынок и так далее, а с другой стороны, у нас доходы падают четвертый год подряд”, - считает доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Уголовная ответственность

Поправки в Уголовный кодекс за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.

Это по сути санкции против российских же граждан. Ответственность грозит тем, кто откажется сотрудничать с российскими гражданами или подконтрольными им компаниями, исполняя тем самым санкции, направленные против российских граждан. В законопроекте уточняется, что отказываться нельзя от совершения «обычных хозяйственных операций и сделок».

То есть, например, если какая-нибудь компания Дерипаски, которая находится под американскими санкциями, хочет открыть счет в российском банке, а банк отказывается это делать, и есть основания полагать, что это связано с санкциями, то тут можно усмотреть состав уголовного преступления.

Также запрещается российским гражданам всякое умышленное действие, которое как-то может способствовать введению санкций против российских граждан или подконтрольных им организаций. В проекте говорится, что речь идет, в том числе о «предоставлении рекомендаций и передаче сведений».

Например, оппозиционер Алексей Навальный в интервью The Financial Times заявлял: «Можно внести в санкционный список около тысячи человек, которым будет запрещен въезд в западные страны». В частности, он предлагал ввести санкции против Геннадия Тимченко, главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, на тот момент президента РЖД Владимира Якунина, банкира Юрия Ковальчука. Позже их действительно внесли в санкционные списки, но неизвестно, насколько на это повлияло интервью Навального. После того, как закон примут, подобное интервью может стать поводом для уголовного дела.

Российский политолог Андрей Зубов считает, что такой закон бьет в первую очередь по российской властной верхушке. “Никто в мире не забыл, что санкции введены за аннексию Крыма, за неисполнение Минских соглашений, за убийство Магнитского, за потворство и всецелую поддержку режимы Асада в Сирии, за тайную поддержку ядерных программ Ирана и Северной Кореи, за хакерские попытки вмешательства в президентские и парламентские выборы и референдумы по всему миру. Все это делалось по решению главы режима РФ Путина при полном содействии всех тех лиц, которые инициировали нынешний законопроект. Так что закон этот в первую очередь бьет по ним. Это они навлекли на Россию санкции, остановившие развитие экономики, обваливающие рубль, побуждающие людей к бегству из "осажденной крепости"”, - считает политолог.

По его мнению, такой закон еще понадобится в будущем, для того, чтобы судить представителей нынешнего российского политического режима.

“Те, кто своими безумными, авантюристическими, совершенно непрофессиональными действиями навлекли на Россию санкции, должны будут заплатить положенные ими самими штрафы и сесть в тюрьму, на ими самими определенные сроки. Унтер-офицерская вдова собирается поработать в области законотворчества”,  - констатировал он.

 

Новости раздела
Мир
15.05.2018
В Европе рекордно подорожал уголь
Уголь с поставкой в следующем году пробил психологическую отметку и во вторник превысил планку 90 долларов за тонну. В последний месяц уголь только набирает в цене.
Мир
14.05.2018
Главой правительства Каталонии избран Жоаким Торра
Главой Каталонии со второй попытки избран сторонник сепаратизма Жоаким Торра, которого поддерживают партия Пучдемона "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".
Мир
14.05.2018
Россия и Армения намерены расширить сотрудничество
В Сочи состоялась первая встреча Владимира Путина и нового "народного" премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Мир
14.05.2018
Грабитель получил три пули от мамы школьницы
Преступник напал с оружием на группу детей и их родителей, собравшихся под школой по случаю Дня матери. Получив три пули от одной из матерей, он скончался в больнице.
Мир
14.05.2018
В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера
Информация о расширении мандата специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру не соответствует действительности, заявили в Госдепе.
Мир
13.05.2018
В Москве прошла акция "За свободный интернет"
Участники митинга "За свободный интернет" выступили против ограничения доступа к интернет-ресурсам и потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.
Мир
13.05.2018
Министр экономики ФРГ прибыл с визитом в Киев
В первый день Петер Альтмайер провел встречу с представителями немецкого бизнеса в Украине. На понедельник запланированы переговоры с премьером Украины Владимиром Гройсманом.
Мир
13.05.2018
США могут ввести санкции против компаний из Европы
Советник Дональда Трампа предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.
Мир
13.05.2018
Евровидение 2019 пройдет в Иерусалиме
Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей Евровидения 2018, которое проходило в Лиссабоне (Португалия).
Мир
13.05.2018
Книга о Трампе: боится отравления, спит один
Подробности из книги независимого американского журналиста Майкла Волфа "Огонь и ярость. В Белом доме Трампа" — о главных слухах и скандалах в Белом доме в течение первого года Дональда Трампа на должности президента США.
Мир
13.05.2018
США могут ввести санкции против компаний из Европы
Советник Дональда Трампа предположил, что страны Европы "поймут, что в их интересах в конечном счете согласиться" с позицией США по ядерной сделке с Ираном.
Мир
12.05.2018
Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии
Массовая акция протеста началась в Тбилиси в связи с прошедшим накануне антинаркотическим рейдом в двух ночных клубах. Посетили клубов заявили, что полиция применяла к ним силу.
Мир
12.05.2018
Парламент Каталонии вновь не смог избрать главу правительства
Кандидат на пост главы регионального правительства Каталонии не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Однако у Кима Торры высокие шансы на успех в ходе второго голосования.
Мир
12.05.2018
Тысячи поляков вышли на акцию протеста против правительства
Поводом для проведения в Варшаве "Марша за свободу" стала национал-консервативная политика правительства Польши. Орагнизаторы насчитали 50 участников протестной акции.
Мир
12.05.2018
Названа главная фаворитка Евровидения-2018
Ею стала певица из Кипра Элени Фурейра, которая выступает с песней Fuego, которая феерически выступила в первом полуфинале.
Мир
12.05.2018
Экологи обжаловали разрешение на Северный поток-2
Решение власти Финляндии о строительстве газопровода на 374-километровом участке оспаривают в суде. Инициаторы иска уверены, что строительство нанесет урон окружающей среде.
Мир
11.05.2018
Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за 830 млн долларов
Это крупнейшая до сих пор выручка от продажи с аукциона коллекции произведений искусства. По воле Рокфеллера, все деньги пойдут на благотворительные цели.
Мир
11.05.2018
ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата
Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которая определяет рамочные условия для первого юридически обязывающего глобального экологического пакта. США и Россия голосовали против.
Мир
10.05.2018
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре
Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры.
Мир
10.05.2018
В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированных митингов
Оппозиционный лидер Мухтар Аблязов организовал в различных городах Казахстана митинги протеста. Активисты требовали освободить политзаключенных и прекратить пытки.
Мир
10.05.2018
Глава МИД ФРГ пригласил коллег из "нормандской четверки" в Берлин
Хайко Мас планирует новую встречу "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе. Россия согласится участвовать в такой встрече, если они будет "наполнена конкретным содержанием".
Мир
10.05.2018
Гротеск и фарс. В Каннах показали фильм Донбасс
На Каннском международном кинофестивале показали новый художественный фильм Сергея Лозницы - о жизни ЛДНР во время и после боевых действий.
Мир
10.05.2018
США расширили санкции против Ирана
Новые ограничения касаются шести человек, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, и трех иранских организаций.
Мир
10.05.2018
Меркель хочет обсудить ракетную программу Ирана
Канцлер ФРГ осудила нападение Ирана на израильские военные базы и призвала Тегеран содействовать "деэскалации в регионе".
В Европе рекордно подорожал уголь | Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима