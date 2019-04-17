Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране

Источник: Корреспондент.net

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет саммит "большой двадцатки" в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине – ред.) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.