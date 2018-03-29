Самолет авиакомпании "Россия" наехал на ногу сотруднику лондонского аэропорта

МИД России заявил, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке "усложняет двусторонние отношения" и является продолжением дискриминационной политики "принудительной ассимиляции русскоязычных".

Макрон в разговоре с Эрдоганом возложил на Россию, Иран и Турцию ответственность за эскалацию ситуации в Сирии, обвинив их в "интервенции".

В подмосковном Волоколамске жители города вышли на пикет против мусорного полигона "Ядрово". Они просят закрыть его полностью, власти объясняют, что это невозможно. Репортаж DW.

В Загребе по инициативе католической церкви Хорватии прошла демонстрация против ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин.

84 процента респондентов не видят свою страну участницей Североатлантического альянса. Идею о вступлении поддержали 10 процентов опрошенных.

Участников "Марша за наши жизни" поддержали и в других странах. Минюст США подготовил законопроект, запрещающий модернизацию полуавтоматического оружия.

Демонстранты прошли от представительства Еврокомиссии в консульство Германии в Барселоне. Многие из них несли флаги Каталонии и призвали освободить Пучдемона.

Основным отличием туркменских выборов стало то, что на избирательных участках были впервые установлены камеры наблюдения. Благодая им за голосованием в режиме онлайн следили более 24 300 человек.

Празднование 100-летия независимости Белорусской Народной Республики, хотя и было разрешено властями, не обошлось без задержаний в центре столицы Беларуси.

День Воли в Минске не обошелся без эксцессов

Президент Турции заявил, что Анкара завершит военную операцию на севере Сирии после взятия города Талль-Рыфат. Ранее Эрдоган сообщил об установлении контроля над сирийским Африном.

Министерство иностранных дел Венгрии в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери сообщило о решении выслать одного российского дипломата.

В Швеции считают, что применение боевого химоружия в Великобритании выходит за рамки британско-российских отношений и затрагивает безопасность во всем мире.

Задержан директор канцелярии в правительстве Сербии по Косово и Метохии Марко Джурич. Он приехал на подконтрольную косовским властям территорию, несмотря на запрет на въезд.

В Москве на 63 году жизни скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" бизнесмен Сергей Мавроди. Корреспондент.net вспоминает биографию и деяния "злого гения".

Европейский Союз, в свою очередь, принимает к сведению это обязательство и приветствует его

Глава КНДР Ким Чен Ын отправился в первую официальную зарубежную поездку с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году.

Сергей Скрипаль и его дочь, находящиеся после отравления нервно-паралитическим веществом в критическом состоянии, могут никогда больше не выздороветь окончательно, сообщила Тереза Мэй.

От яда "Новичок" в Солсбери могли пострадать более 130 человек

Страна не будет немедленно высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, заявила госсекретарь МИД Португалии по вопросам европейских отношений

Замглавы дипмиссии США в Москве Энтони Годфри рассказал DW о причинах выдворения российских дипломатов и о том, может ли этот шаг сказаться на выдаче американских виз гражданам России.

По его словам, "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно"

Послы заявили, что е-декларирование для активистов усложнит борьбу с коррупцией в Украине

При буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata, которая обслуживает "Гатвик". Мужчина получил "серьезную травму нижней конечности" и был доставлен в госпиталь.

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