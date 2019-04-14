Самолет и вертолет столкнулись в Непале

Источник: Корреспондент.net

В Непале произошло столкновение самолета компании Summit Air с вертолетом в аэропорту Лукла, в результате чего погибли два человека.

"По меньшей мере два человека погибли после того, как самолет компании Summit Air столкнулся с вертолетом в аэропорту Лукла в Непале в воскресенье утром", - сообщили местные органы власти

Также сообщается о нескольких травмированных в результате инцидента.

Местные жители рассказали, что самолет с бортовым номером 9N-AMH наехал на вертолет компании Manang Air, который стоял на стоянке в пределах территории аэропорта. Детали по количеству жертв и постраждавших уточняются.



