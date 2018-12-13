Найти

13.12.2018

Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ

Источник: Корреспондент.net

НАТО завершило передачу Украине военного оборудования. Последнюю партию передали в четверг, 13 декабря, во время визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник, знакомого с подробностями поставки.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в коротком комментарии изданию подтвердил факт поставки. "Да, проект по поставкам уже завершен", - заявил он.

В Североатлантическом альянсе не стали официально комментировать дату поставки, но сообщили журналистам несколько деталей о составляющих этого пакета помощи.

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - заявил чиновник Альянса.

Ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к "глушилкам", которые используют россияне на линии соприкосновения на Донбассе, пояснил источник в Альянсе.

Другой собеседник издания сообщил, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня - для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании Украина. Сегодня в Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию. Таким образом, президент Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.

Новости раздела
Украина
12.12.2018
Акциз на плодово-ягодные вина снизили более чем в сто раз
Будет взиматься налог по ставке 0,01 гривен за 1 литр только сброзженных напитков
Украина
12.12.2018
В Украине создали новую службу при Минсоцполитики для проверок получателей соцпомощи
Численность работников Госсоцслужбы установлена в 120 человек.
Украина
12.12.2018
60 лет это рано: Пенсионный возраст в Украине и дальше будет повышаться, - Всемирный банк
Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом
Украина
12.12.2018
Комитет ВР предлагает продлить земельный мораторий
В парламент внесено уже 13 законопроектов о запрете на продажу земель сельхозназначения.
Украина
12.12.2018
ВМС усиливают охрану объектов на побережьях
Подразделения украинских ВМС разворачивают временные блокпосты и проводят комплекс мероприятий.
Украина
12.12.2018
Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко
Брижит Бардо написала письмо Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию со зверинцем в Покровске.
Украина
12.12.2018
Продану нашли электронный браслет - СМИ
Ранее суд обязал бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана носить электронный браслет слежения.
Украина
11.12.2018
Хакеры разносили вирус под видом сообщений от госучреждений, - киберполиция
Для передачи вирусов использовали популярные компании
Украина
11.12.2018
Украина падает. Рейтинг производителей вооружения
Укроборонпром опустился в глобальном рейтинге SIPRI на две позиции. Исследователи связывают это с инфляцией.
Украина
11.12.2018
Арестованное российское судно "Норд" повторно выставили на продажу за 1,47 млн гривен
Дата проведения торгов - 26 декабря
Украина
11.12.2018
58% украинцев не поддерживают введение военного положения, - опрос
В то же время 60% опрошенных считают РФ страной-агрессором
Украина
11.12.2018
Украинский флот усилят новыми катерами - СМИ
Малые бронированные артиллерийские катера Гюрза-М и Кентавр построят на киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбальском.
Украина
11.12.2018
Украина получила 500 млн евро от ЕС
Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.
Украина
11.12.2018
Украина получила 500 млн евро от ЕС
Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.
Украина
11.12.2018
МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе
За четыре года от мин и взрывоопасных остатков боеприпасов на востоке Украины погибли сотни гражданских лиц.
Украина
11.12.2018
Украинская разведка прекращает сотрудничать с СНГ
В ведомстве считают, что участие украинской разведки в договоре о сотрудничестве наряду с российскими спецслужбами является абсурдным.
Украина
10.12.2018
Автогаз подешевел еще на 25 копеек
С начала 2018 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 15,97% с 12,77 гривен/литр
Украина
10.12.2018
Порошенко подписал закон о прекращении дружбы с РФ
Президент подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Украина
10.12.2018
В ВСУ призвали 17 тысяч срочников – Генштаб
Призывникам выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен.
Украина
10.12.2018
За год инфляция составила 10%
За минувший месяц цены выросли в среднем на 1,4%. Больше всего подорожали овощи, а цены на фрукты наоборот - упали.
Украина
09.12.2018
Дополнительные выходные в 2019: сколько будут отдыхать украинцы
В 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных
Украина
09.12.2018
Украина рассчитывает на помощь военных кораблей НАТО в Черном море
Порошенко рассчитывает на помощь военных кораблей НАТО в Черном море после захвата Россией украинских судов
Украина
09.12.2018
На Софийской в Киеве установили 27-метровую елку
Откроют елку 19 декабря в 19:00
Украина
09.12.2018
Искусственная или срубленная: как правильно выбрать елку к Новому году-2019
Существуют способы купить настоящую "живую" елку и не навредить природе
Акциз на плодово-ягодные вина снизили более чем в сто раз | От УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек