03.09.2018
Самолетами путешествуют не более 7% украинцев
Источник: Корреспондент.net
Услугами авиационных компаний пользуются только 5-7% украинцев. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Только 5-7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний. Я хочу, чтобы эта цифра была 50% по меньшей мере, чтобы минимум 20-25 миллионов украинцев летали и пользовались такими видами услуг. Это очень просто сделать", - считает министр.
По его словам, для этого необходимо строить аэропорты и снижать цены на авиаперевозки.
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