Самолетами путешествуют не более 7% украинцев

Источник: Корреспондент.net

Услугами авиационных компаний пользуются только 5-7% украинцев. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Только 5-7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний. Я хочу, чтобы эта цифра была 50% по меньшей мере, чтобы минимум 20-25 миллионов украинцев летали и пользовались такими видами услуг. Это очень просто сделать", - считает министр.

По его словам, для этого необходимо строить аэропорты и снижать цены на авиаперевозки.