Samsung показал свой смартфон с "дырой" в экране

Источник: Корреспондент.net

Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A8s с дисплеем Infinity-O, получивший отверстие в экране под фронтальную камеру. Новинка относится к смартфонам среднего звена, однако она первой среди гаджетов бренда получила новую технологию.

Устройство имеет 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+, процессор средней мощности Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo.

Фотомодуль расположен в верхней левой части экрана. А на задней панели находится тройная основная камера с 24-мегапиксельным модулем. Также присутствуют 10-мегапиксельный телеобъектив с двойным оптическим зумом, и 5-мегапиксельный модуль для разных эффектов.