Samsung выпустит смартфон с алкотестером

Источник: КорреспонденТ.net

Группа компаний Samsung планирует начать производство смартфона, при помощи которого можно будет измерить уровень алкоголя в крови. Патент на производство смартфона со встроенным алкотестером уже получен компанией.

Разработчики гаджета считают, что новинка поможет существенно снизить количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Алкотестер будет встроен в миниатюрном стилусе, прикрепленном к смартфону: датчик пара будет встроен в S Pen, который прилагается в комплекте к каждому Galaxy Note.

Измерять уровень алкоголя в крови можно будет даже во время разговора по телефону. Создатели называют свое изобретение газовым датчиком: в числе его задач будет анализ выдоха пользователей устройства и измерение уровня его опьянения.

Инженеры Samsung подчеркивают, что эта функция должна стать интересна совершеннолетним пользователем смартфонов, у которых есть личный автомобиль: они смогут проверять свое состояние перед тем, как сесть за руль.