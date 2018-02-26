26.02.2018
Самые высокие пенсии в Киеве - Пенсионный фонд
Источник: Корреспондент.net
В Украине самые высокие пенсии получают столичные пенсионеры.
Как отмечается, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3332 грн.
На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3268 грн, на третьем - Луганская с 2986 грн.
Следом за ними идут Днепропетровская - 2853 грн, Запорожская - 2681 грн, Харьковская - 2530 грн и Киевская области - 2501 грн.
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