Самые высокие пенсии в Киеве - Пенсионный фонд

Стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования, в частности по размещению эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Страна заняла 130 место из 180 в рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год. Украина получила 30 баллов из 100 возможных.

Выступая со свидетельскими показаниями на процессе о госизмене экс-президента Януковича, глава государства заявил, что в феврале 2014 года в Крыму лично видел российских военных.

Порошенко рассказал суду о своей поездке в Крым в 2014 году

Государственная пограничная служба заявляет, что не владеет информацией ни о самолете, которым экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в Польшу, ни о стоимости перелета.

В Госпогранслужбе не знают, кто сопровождал и платил за чартер Саакашвили в Варшаву

На мэра Одессы Геннадия Труханова на выходе из Соломенского суда Киева напала толпа активистов с флагам Украины и "Правого сектора".

По оценкам Международной организации труда, в Украине на сегодняшний день около 5 млн человек работают нелегально. В целом в стране занятых около 10-12 млн человек.

В Украине каждый третий работает в тени

Украина будет договариваться с Евросоюзом о начале новых программ поддержки развития инфраструктуры на границе. Угроз закрытия других проектов с ЕС нет.

За прошлый год в Украине в учреждениях пенитенциарной системы не зафиксировано случаев пыток. К таким выводам пришли международные правозащитные организации.

Россия отказалась от идеи взыскания с Украины платы за газ, который поставлялся на оккупированную территорию Донбасса. По данным источников, счета за него выставляться не будут.

Газпром не будет требовать деньги за газ для ЛДНР – СМИ

Дорожная отрасль в 2017 году получила 24,5 миллиардов гривен финансирования. На эти деньги Укравтодор отремонтировал 2177 км дорог.

Глава МИДа Павел Климкин предупредил Россию о последствиях проведения выборов президента РФ в Крыму. Обещает новые санкции и отсутствие избирательных участков в Украине.

Ранее Крутчак заявлял о связи соратника Саакашвили Максима Иванищева с Крымом и о его возможных "косвенных контактах" с Аксеновым.

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает того, что может инициировать представление на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов Верховной Рады, среди них - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Продукты питания в Украине будут дорожать и дальше, следует из анализа отпускных цен.

В Украине будут расти цены на продукты питания, уже в феврале подорожает масло

В Киевской городской государственной администрации состоялось заседание городского организационного комитета по подготовкие и проведению в столице Украины финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Великий пост – самый строгий в году и предусматривает существенные ограничения в пище

Мед, халва и черный шоколад: какие сладости разрешается есть во время Великого поста

Беларусь фактически имеет единое военное формирование с Россией, признанной Украиной страной-агрессором. Поэтому миротворцев из Беларуси на Донбассе быть не может.

Президент Польши Анджей Дуда, обвинив украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами.

Победитель нацотбора на Евровидение-2018 MELOVIN заявил, что не ожидал таких высоких оценок от судей

На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3268 грн, на третьем - Луганская с 2986 грн.

Как отмечается, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3332 грн.

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