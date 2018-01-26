Самый популярный человек на YouTube решил перебраться в украинский интернет

Источник: Українські новини

Самый популярный и один из самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube решил перебраться в украинский сегмент социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

PewDiePie (Феликс Чельберг) - шведский видеоблогер и деятель шоу-бизнеса, создатель одноименного канала на YouTube. Его канал является одним из самых быстрорастущих и насчитывает наибольшее количество подписчиков среди всех YouTube-каналов (более 60 миллионов) и имеет наибольшее количество просмотров (более чем 17 миллиардов). Согласно Forbes, его доход за 2017 год составил около $12 млн.

По словам Чельберга, его раздражают "актуальные" темы и новости, которые предлагает ему американский Twitter.

"Я устал наблюдать за трендами, рассказывающими мне о "Дне бритья задниц" и политиках, которые что-то там сделали", - написал он.

Блогер добавил, что сменил настройку трендов соцсети на случайный город в Украине.