Самым богатым человеком в мире по версии Forbes снова стал основатель Amazon

Источник: Українські новини

Основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд сохраняет первую позицию в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние Безоса за год выросло на 19 миллиардов долларов и составляет 131 миллиард долларов.

Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли он удержать свое огромное состояние с новостями о своем предстоящем разводе. 9 января он объявил в Твиттере, что он и его жена Маккензи планируют расстаться после 25 лет брака. Безос сказал, что "мы также видим прекрасное будущее, как родители, друзья, партнеры в проектах и проектах".

Но позже в тот же день National Enquirer раскрыл, что роман между Джеффом Безосом и бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Неизвестно, сможет ли Безос сохранить лидерство в следующем году после развода со своей женой, которая может получить половину его денег.