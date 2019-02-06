Санкции ЕС против России поддержали четыре страны

Источник: Корреспондент.net

Норвегия, Албания, Черногория и Украина поддержали решение Совета Евросоюза от 21 декабря 2018 года о продлении до 31 июля 2019 года экономических секторальных санкций против России. Об этом говорится в распространенном в среду, 6 февраля, в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Совет ЕС принял решение 21 декабря о продлении ограничительных мер на шесть месяцев (с 31 января 2019 года) до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты - Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны - Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению. Они привели свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС. Евросоюз принял это решение к сведению и поприветствовал его", - говорится в документе.