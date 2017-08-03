03.08.2017
Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!"
Источник: DW
Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России. Несмотря на то, что все к этому шло, такой "подарок" вряд ли по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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