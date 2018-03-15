Санкции против России будут сохранены до возвращения Крыма Украине,- Госдеп США

Источник: Українські новини

США призывают Россию прекратить попытки подавить основные права и свободы человека в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США по случаю четвертой годовщины аннексии Крыма.

"Четыре года назад на этой неделе Россия провела незаконный, сфабрикованный "референдум" в Украине в бесполезной попытке узаконить свою предполагаемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением вооруженных российских войск", - сказано в нем.

Отмечается, что утверждение России о том, что украинцы сделали свободный выбор, в этом фиктивном "референдуме" всегда не вызывало доверия.

Согласно сообщению, в среду в своем предвыборном выступлении в Крыму Президент России Владимир Путин повторил ложные претензии России на украинскую территорию и в очередной раз открыто засвидетельствовал, что российское правительство пренебрегает международным порядком и проявляет неуважение к территориальной целостности суверенных государств.

Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ.

"Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения", - сказано в сообщении.

США подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международ нопризнанных границах.

Также отмечается, что США не намерены отменять санкции против России пока Крым не будет возвращен под контроль Украины.

Украина приветствует введение США санкций против 21 физ- и 21 юрлица из-за конфликта на Донбассе и аннексии Россией Крыма.