Санкции против России будут усиливаться, пока Украина не восстановит территориальную целостность, - Порошенко

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко уверен, что санкционная политика США в отношении России будет только усиливаться.

Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Мои встречи с американским руководством в Давосе (Швейцария) дают мне уверенность в том, что санкционная политика против России будет только усиливаться пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал он.

Порошенко приветствует введение США санкций против 21 физ- и 21 юрлица из-за конфликта на Донбассе и аннексии Россией Крыма.