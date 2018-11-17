САП хочет снять неприкосновенность с Ляшко - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Специализированная антикоррупционная прокуратура передаст в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.

"От своего мы не отступим, и оно обязательно будет передано в ГПУ", - сказал он.

По словам собеседника издания, все, что будет зависеть от САП, будет сделано. Вместе с тем он выразил сомнение относительно того, внесет ли генпрокурор Юрий Луценко представление в Верховную Раду.

Источник заверил, что САП принципиальна в этот вопросе и будет идти до конца.

Речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.