САП закрывает все дела о незаконном обогащении

Все дела должны быть закрыты в связи с признанием Конституционным судом незаконным привлечение к уголовной ответствености чиновников за незаконное обогащение.

Глава САП отметил, что вскоре будут закрыты четыре дела, которые уже находятся в суде. В частности, 3 апреля прокуроры САП в суде заявят об отказе от обвинений в адрес министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Он добавил, что то же произойдет с тремя другими делами, которые уже передали в суд - в отношении военного прокурора, председателя Счетной палаты и судьи из Луганской области, которых также обвиняли по статье незаконное обогащение.

"Я поставил НАБУ и САП срок до 27 марта. Я не буду ничего скрывать, и 28 марта я опубликую список со всеми фигурантами, в отношении которых расследовались дела (о незаконном обогащении). До этого времени эти производства подлежат безусловному закрытию", - заявил Холодницкий.

Он также отметил, что всего в НАБУ и САП было 65 дел о незаконном обогащении. Ранее в НАБУ сообщили, что уже закрыли 16 дел.