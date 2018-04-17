Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию по просьбе США

Источник: DW

Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию, заявил во вторник, 17 апреля, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. Такое решение может быть принято, если Эр-Рияду поступит соответствующее предложение, сказал он.