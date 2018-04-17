17.04.2018
Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию по просьбе США
Источник: DW
Саудовская Аравия не исключает возможность отправки своих военных в Сирию, заявил во вторник, 17 апреля, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Эр-Рияде. Такое решение может быть принято, если Эр-Рияду поступит соответствующее предложение, сказал он.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа хочет сформировать в Сирии воинский контингент союзников, который мог бы заменить находящихся в стране американских военных. Президент пытается вывести из Сирии две тысячи солдат США и одновременно избежать появления там "вакуума безопасности", чтобы не потерять позиции, пишет издание.
По его информации, Вашингтон обратился в Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с тем, чтобы они предоставили финансовую поддержку и обеспечили "более широкий вклад" по Сирии.
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