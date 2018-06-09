Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти

Источник: Корреспондент.net

Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уточняется, что по сравнению с общим объемом производства нефти в Саудовской Аравии новые объемы добычи не существенны.

"Но это знаменует собой резкий поворот для Эр-Рияда, возглавлявшего коалицию крупных производителей нефти, которые на протяжении последних двух лет сильно сократили производство сырья", - отмечает издание.

Эксперты ожидают, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравии может понизить цены.

Отметим, накануне нефть завершила незначительным снижением третью неделю подряд.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась 9 июня на $0,86 (1,1%) - до $76,46 за баррель.

WTI с поставкой в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на 21 цент (0,3%) - до $65,74 за баррель.

По итогам недели цена Brent уменьшилась на 0,4%, WTI - на 0,1%.