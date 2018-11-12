Саудовская Аравия снизит добычу нефти на полмиллиона баррелей в день

Источник: DW

Саудовская Аравия намерена с декабря снизить добычу нефти. Об этом министр энергетики страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил в понедельник, 12 ноября, на конференции ADIPEC в Абу-Даби. По словам министра, "технический анализ" указал на требуемое снижение в объеме полмиллиона баррелей в день, чтобы "стабилизировать рынок".

Накануне члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств провели встречу в рамках конференции. Участники встречи заявили, что для корректировки нефтедобычи требуются "новые стратегии", поскольку предложение в данный момент превышает спрос.

Второй пакет санкций СШАв отношении Тегерана

Конференция в Абу-Даби проходит на фоне существенного снижения цен на нефть. 9 ноября стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с апреля. С октября один баррель сырой нефти потерял пятую часть стоимости. Аль-Фалех отметил высокие запасы нефти и добавил, что 25 стран-экспортеров не позволят подобной ситуации продолжаться.

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций Соединенных Штатов в отношении Ирана. Ограничительные меры направлены против иранских нефтедобывающей и финансовой отраслей. При этом Вашингтон вывел восемь стран из-под действия санкций в отношении Тегерана, разрешив им продолжать закупки иранской нефти.

В преддверии ограничительных мер стоимость барреля нефти в течение 2018 года увеличивалась, достигнув в октябре уровня в 85 долларов. Месяцем ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть. Президент США неоднократно выступал с подобными заявлениями и призывал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Однако члены объединения выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен.