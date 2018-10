Саудовский принц назвал королевскую семью причастной к исчезновению Хашогги

Источник: DW

Проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги. "Мы все знаем о судьбе оппозиционеров, которых похищают в Европе - похищают по распоряжению короля. Известные оппозиционеры наказывались по личному указанию короля. Король - это тот, кто отдает приказы", - заявил Аль Сауд в среду, 17 октября.

По его словам, так было и в случае Джамаля Хашогги. "Я не говорю, что в это дело был напрямую вовлечен король Сальман. Но я говорю, что принятие решения и проведение (операции - Ред.) восходят к его сыну Сальману (наследному принцу Мухаммеду бен Сальману - Ред.) ", - указал далее представитель саудовской королевской династии.

"Будет найден стрелочник"

По его мнению, власти Саудовской Аравии "попытаются представить миру козла отпущения" и, к примеру, возложить вину одного из сотрудников спецслужб страны. Виноватыми могут назначить консула страны в Турции и тех 15 человек, прилетавших в Стамбул, о которых уже известно, считает Халид Аль-Сауд. "Таким образом можно было бы отвести обвинения от короля Сальмана и наследного принца", - добавил он.

Между тем газета The New York Times ранее сообщила, что подозреваемые в причастности к исчезновению Хашогги являются представителями окружения наследного принца Салмана. Один из них, по имени Махер Абдулазиз Мутреб, в этом году сопровождал принца в поездках в США, Испанию и Францию и, возможно, входит в группу его телохранителей. Другой подозреваемый - судебный медик, занимающий высокие должности в Саудовской Аравии. Из 15 подозреваемых турецкой полицией не менее девяти являются представителями силовых структур Саудовской Аравии, отмечает The New York Times.

Дело Хашогги

Об исчезновении проживающего в США 59-летнего журналиста стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы оформить документы для заключения брака со своей проживающей в Турции подругой. Турецкая полиция рассматривает версию убийства. По информации CNN, у следователей есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие ее.