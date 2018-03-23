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23.03.2018

Савченко арестовали

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский суд в пятницу, 23 марта избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Савченко взяли под стражу прямо в зале суда.

На заседании присутствовали представители стороны обвинения, сама Надежда Савченко, ее пресс-секретарь и сестра, а также адвокаты депутата.

Сторона обвинения просила для Савченко содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Нацгвардия и полиция усилили охрану здания Шевченковского районного суда Киева, в котором сегодня слушалось дело об избрании меры пресечения для Савченко. Почти все помещение холла было занято представителями СМИ.

Ранее в СБУ сообщили, что по делу Савченко собраны все доказательства и других уже не будет.

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